“Benvenuto presidente”: è il giorno di Mattarella a Piacenza

L’atterraggio in elicottero al Daturi previsto intorno alle 17.30 e la ripartenza, sempre dall’arena, un paio d’ore più tardi, verso le 19.30/45, dopo il concerto al Municipale, per fare rientro a Roma.

Sarà una toccata e fuga quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 23 settembre, a Piacenza. In questi giorni il Comune, in strettissima sinergia con lo staff del Quirinale, ha messo a punto gli ultimi dettagli dell’attesissima visita, la prima nella nostra città di Mattarella nel ruolo di Capo dello Stato.

Il piano sicurezza

Con la prefettura e la questura è stato approntato il piano sicurezza lungo il percorso da viale Risorgimento a Palazzo Mercanti prima e da Palazzo Mercanti a piazza Sant’Antonino dopo. Imponente il dispiegamento di forze: solo della Polizia locale saranno impiegate 12 pattuglie più una schiera di dipendenti e volontari (tra cui anche gli Alpini) con il compito di presidiare i varchi. A loro si affiancheranno poi uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Sono 400 le transenne che saranno dislocate con due “isole” in piazza Cavalli e in piazza Sant’Antonino. Sempre lungo il percorso con il coinvolgimento di Ireti sono stati sigillati tutti i tombini.

I due appuntamenti

Due gli appuntamenti ai quali parteciperà Mattarella senza alcuna concessione ad eventuali bagni di folla: alle 17.30, dopo l’atterraggio dell’elicottero dell’Aereonautica Militare al campo Daturi, il presidente arriverà in auto in piazza Cavalli.

Qui il cerimoniale prevede il saluto con la sindaca Katia Tarasconi e la presidente della Regione facente funzione Irene Priolo. Poi salirà a Palazzo Gotico per partecipare all’atto finale del Festival del Pensare Contemporaneo a Palazzo Gotico, alla presenza degli studenti delle scuole piacentine che hanno partecipato ai laboratori “A scuola per vivere la meraviglia”.

Subito dopo in auto si recherà al teatro Municipale dove alle 18,30 assisterà al concerto speciale di Amii Stewart e Alessandro Quarta per la celebrazione dei 220 anni del Teatro Municipale.

Un appuntamento sentitissimo: l’ultimo Capo dello Stato a entrare al Municipale fu Carlo Azeglio Ciampi nell’ormai lontano 2008.

In apertura i giovani del Coro del Liceo Cassinari e delle Voci Bianche del Conservatorio Nicolini di Piacenza interpreteranno l’inno nazionale. All’Orchestra Farnesiana e al Coro del Teatro Municipale di Piacenza sarà invece affidata l’esecuzione del “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi. Il programma proseguirà, in prima assoluta, con “Pucciniana”, opera composta da Quarta in omaggio al centenario di Puccini e dedicata al Municipale di Piacenza. La straordinaria voce di Stewart regalerà emozioni con “God of love”, una preghiera scritta da Papa Benedetto XVI, accompagnata dalle Voci Bianche del Nicolini. Il concerto vedrà anche la partecipazione del Coro Del Teatro Municipale Di Piacenza e dell’Alessandro Quarta Quintet.

LA VIABILITA’

Dalle ore 15.00 di lunedì 23 settembre, l’area di piazza Sant’Antonino e di via Giordani – dalla piazza patronale fino all’intersezione con via San Siro – sarà chiusa al traffico veicolare e sarà transitabile solo da pedoni e ciclisti. Verrà costituita un’isola transennata e i varchi pedonali di accesso al Teatro saranno tre, disposti in piazza Sant’Antonino all’angolo con via Sant’Antonino, in via Giordani e in via Verdi, dove dalle 9.00 del mattino sarà istituito il divieto di sosta fino alla fine della manifestazione. Per i residenti di via Verdi è ovviamente garantito il transito ciclo-pedonale, con l’istituzione temporanea del doppio senso di marcia in via San Martino.

Resta sempre garantito il transito viabilistico sull’asse via Garibaldi, largo Battisti, via Sant’Antonino e via Scalabrini, percorso consigliato alle persone con disabilità o difficoltà motoria per poter accedere al Teatro Municipale.

Sempre dalle ore 15 sarà sospesa la fermata del trasporto pubblico urbano in piazza Sant’Antonino, così come le linee degli autobus in attraversamento su Piazza Cavalli.

Essendo l’arrivo e la partenza del Presidente previsti all’Arena Daturi, altre limitazioni riguarderanno il percorso di trasferimento, come l’istituzione dei divieti di sosta a partire dalle ore 9 del mattino in Largo Brigata Piacenza, in una porzione di viale Risorgimento e lungo tutto Corso Cavour fino in piazza Cavalli, dove è prevista un’area riservata di accesso. Il transito sarà comunque consentito salvo l’interruzione, da parte delle forze dell’ordine, nei 15 minuti a ridosso dei trasferimenti del corteo presidenziale, sia all’andata sia al ritorno.