Lugagnano, lamentele dei genitori: “A scuola acqua del rubinetto, è di scarsa qualità”

L’avvio dell’anno scolastico alla scuola materna ed elementare del Comune di Lugagnano Val d’Arda ha portato con sé tante novità: soprattutto, l’appalto del servizio mensa alla cooperativa Cirfood, assegnato tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) regionale. La cui scelta, come da bando, è quella di bandire le bottiglie di plastica: a pranzo si beve l’acqua del rubinetto, dall’acquedotto Val d’Arda.

Spaccata in due la reazione dei genitori: alcuni condividono, molti sostengono che i figli non possano bere acqua di scarsa qualità. Riferiscono che, sulla scia della protesta dei residenti ad aprile 2024 sull’impianto di disinfezione a base di monoclorammina alla Diga di Mignano, continua ad avere un forte odore di cloro. Si discute la qualità, non la potabilità.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTA’