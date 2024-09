Nuova era per Programma Auto: inaugurato lo showroom rinnovato

Una nuova era ha preso il via per Programma Auto, concessionaria da anni punto di riferimento per il settore automobilistico, non solo a Piacenza, ma in tutta la provincia. Questo importante passo è stato sancito dall‘inaugurazione del rinnovato showroom di via Emilia Parmense 144. Un simbolico taglio del nastro ha segnato ufficialmente l’inizio di un nuovo capitolo per l’azienda.

In prima linea, Pier Giorgio Zambelli, amministratore delegato dell’impresa, insieme alla moglie Maria Grazia Marchesi, che ha condiviso con lui la crescita e il successo della concessionaria.

Accanto a loro, nel momento del taglio del nastro, si sono uniti Giuseppe Nenna, presidente della Banca di Piacenza e Giovanni Struzzola, figura di spicco del mondo imprenditoriale piacentino. Tantissimi i presenti al vernissage, clienti, amici, autorità (su tutti la sindaca Katia Tarasconi), appassionati del mondo automotive.

Zambelli ha commentato l’importanza dell’appuntamento: “Si tratta di una vera e propria svolta per Programma Auto, un punto cruciale che ci proietta verso un futuro ancora più ambizioso. Crediamo fermamente nel valore del lavoro e nella passione che ci accompagna ogni giorno. Abbiamo intrapreso una sorta di “rivoluzione”, alzando l’asticella. Al centro del progetto come sempre la qualità del servizio e la cura dei rapporti con i clienti: i risultati sono sotto qui in via Emilia Parmense, sotto gli occhi di tutti”.

Zambelli ha poi voluto esprimere un ringraziamento speciale al suo staff: “Senza una squadra così coesa e preparata, sarebbe impossibile affrontare le sfide quotidiane. Le competenze individuali contano, certo, ma è il lavoro di squadra che fa la differenza”.

Maria Grazia Marchesi ha sottolineato come ogni dettaglio dello showroom sia stato pensato per offrire un’esperienza unica. “Abbiamo voluto creare, con il supporto di Stellantis, un ambiente che esaltasse il lato più caloroso e ospitale del nostro lavoro. Ogni persona si deve subito sentire a proprio agio, quasi come se fosse nel salotto di casa propria. Pur consapevoli che il mondo dell’automobile stia vivendo un periodo complesso, con cambiamenti che richiedono una costante capacità di adattamento, siamo pronti a innovare, a rispondere con determinazione e creatività alle nuove istanze del mercato”.

La costruzione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione con RobJoy di Roberta Ticchi, un nome che rappresenta una garanzia di qualità nel settore dell’organizzazione di momenti conviviali e di promozione del territorio.