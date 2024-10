Confagricoltura Piacenza premia i dipendenti in un evento regionale

Confagricoltura ha voluto conferire un premio alla carriera ai propri dipendenti con maggior anzianità aziendale. La cerimonia è avvenuta l’8 ottobre presso l’agriturismo La Lupa a Castelfranco Emilia in una giornata articolata che ha visto anche il confronto tra il presidente regionale di Confagricoltura, Marcello Bonvicini, con i due candidati alla presidenza della Regione: De Pascale e Ugolini moderati, in due panel distinti, da Valerio Baroncini vicedirettore de “Il Resto del Carlino”.

A guidare le interviste, il contenuto del paper di Confagricoltura Emilia-Romagna di richieste alla futura Governance.

CONFAGRICOLTURA: INTERVENTI

S.V.I.L.U.P.P.O l’acronimo degli 8 ambiti di intervento contenuti nel documento: S come semplificazione, V come valorizzazione delle risorse, I come investimenti a tutela della risorsa idrica e del territorio, L come lavoro con politiche attive per l’occupazione, U come ultramoderno destinando più risorse alla ricerca scientifica, agli investimenti in tecnologie d’avanguardia verso modelli di produzione agricola più competitivi, P come patrimonio edilizio rurale, paesaggistico ed enogastronomico; P come penetrazione del mercato con nuove modalità di accesso al credito bancario, O come obiettivo sociale ed economico, contrastando lo spopolamento delle aree svantaggiate in collina e montagna attraverso agevolazioni alle attività economiche, supportando l’imprenditoria e il ricambio generazionale.

“L’agricoltura è un settore strategico per l’economia, la società e le nostre comunità locali – ha dichiarato il candidato per il centrosinistra e civici, Michele De Pascale -. Senza agricoltura non c’è cibo, dunque non solo garantisce la sicurezza alimentare, ma riveste un ruolo fondamentale per il futuro delle nostre comunità”. “Credo fermamente – ha proseguito – che non ci sia alcuna contrapposizione tra ambiente e agricoltura. Al contrario, la Regione deve essere un partner fidato nella transizione ecologica, aiutando gli agricoltori a fare la loro parte nel ridurre le emissioni, salvaguardare la biodiversità e tutelare risorse vitali come l’acqua e la fertilità dei suoli. Inoltre è essenziale che l’Europa salvaguardi i reciproci e aperti rapporti commerciali internazionali, affinché i prodotti agricoli importati rispettino gli stessi standard di qualità e sostenibilità richiesti ai nostri produttori. Solo così potremo proteggere il nostro territorio e la sua eccellenza agroalimentare”.

“L’agricoltura è il motore della nostra Regione e un pilastro fondamentale per l’Italia intera” – Così la candidata civica Elena Ugolini, sostenuta dal centrodestra che ha sottolineato – ”Mentre c’è chi si professa difensore degli agricoltori, ma in Europa sostiene politiche green dannose, io credo che difendere l’agricoltura significhi innanzitutto difendere le eccellenze italiane e il nostro patrimonio naturale. Dobbiamo cambiare prospettiva: l’agricoltura non è solo un settore da proteggere, ma una risorsa da promuovere e far crescere”.

Nelle parole del presidente regionale di Confagricoltura l’accento sul ruolo degli agricoltori nella salvaguardia del territorio, nell’azione contro il dissesto idrogeologico e lo spopolamento delle aree interne, nonché l’impegno profuso per garantire la sicurezza alimentare e gli approvvigionamenti.

Numerosa la delegazione di Confagricoltura Piacenza che ha visto il Presidente Filippo Gasparini e il Direttore Marco Casagrande conferire i premi alla carriera a: Giulio Bracchi, Enrica Cabrini, Francesca Chiucchiuini, Giovanni Marchesi per trent’anni di anzianità aziendale; a Sabrina Anaclerio per 25 e, per vent’anni di anzianità, ad Annalisa Calegari, Germana Campelli, Cinzia Scotti, Susanna Franzini, Francesco Murelli, Marco Piacentini, Michela Rainieri, Manuela Salvini, Alessandro Zanrei. “Grazie a tutti voi – ha sottolineato il presidente Gasparini – che portate avanti nella quotidianità e nello sviluppo l’Associazione. La dedizione e la costanza che avete mostrato al lavoro merita la gratitudine delle nostre aziende e sono un valore”.