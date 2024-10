Presidio piazza Cittadella: “Viabilità critica”. Intanto gli operai cancellano gli stalli

Non c‘è solo la carenza di posti auto, derivata dalla installazione del cantiere di piazza Cittadella, a infiammare gli animi, ma anche la viabilità attorno alla recinzione che delimita l’area di lavoro. A segnalarlo è il presidio che staziona quotidianamente in uno degli angoli della piazza, quello con via Cittadella.

“La recinzione è stata posata con un angolo acuto molto sporgente verso via Cittadella – spiega Vanda Campregher del presidio piazza Cittadella – e i furgoni fanno fatica a svoltare a sinistra nella via perché nonostante ci sia il diviato di sosta sul lato destro della carreggiata, le auto vengono comunque parcheggiate”.

E proprio durante l’intervista di Telelibertà a una esponente del presidio, dal cantiere sono usciti gli operai che, pennello di catrame alla mano, hanno iniziato a cancellare gli stalli lungo via Cittadella dove era comunque presente il cartello di divieto di sosta.

Il presidio oltre a proseguire nella raccolta firme in difesa dei quindici alberi, svolge una propria funzione di controllo sull’andamento dei lavori: “Stiamo presidiando la rimozione della copertura della vecchia autostazione – conclude Campregher – perché si tratta di rifiuti speciali e vogliamo essere certi che vengano rimossi e smaltiti correttamente”.