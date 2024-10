Nasce la “Laminati Cavanna Academy”: “Progetto digitale sulla formazione”

È stata inaugurata, stamattina 19 ottobre, la Laminati Cavanna Academy, un progetto ambizioso che mira a creare una piattaforma di formazione digitale all’avanguardia. Questa accademia è dedicata non solo ai neo assunti, ma anche ai lavoratori già presenti in azienda, fornendo loro strumenti e competenze per una crescita continua.

LAMINATI CAVANNA ACADEMY A CALENDASCO

L’azienda Laminati Cavanna, fondata 55 anni fa da Giancarlo Cavanna, è specializzata nell’accoppiamento di materiali plastici per imballaggio in ambito alimentare, cosmetico, farmaceutico e industriale. Oggi, la guida di Anna Paola Cavanna, visionaria presidente dell’azienda, ha portato a nuovi traguardi, con progetti che hanno contribuito all’evoluzione dell’impresa e all’ampliamento dei mercati di riferimento.

LAVORO DI SQUADRA PER CREARE TALENTI

La nuova Academy, situata a Calendasco all’interno del sito produttivo, rappresenta un valore aggiunto per il territorio piacentino, un modello formativo che potrebbe essere esportato anche in altre realtà. Anna Paola Cavanna sottolinea che “la creazione di questa struttura era uno degli obiettivi a lungo termine dell’azienda, seguendo l’esempio delle grandi realtà del settore”. L’azienda non è solo business ma racchiude anche valori umanitari che si traducono in iniziative di solidarietà e beneficenza. Stamattina è stato consegnato un monitor a Croce Rossa di Piacenza.

Con la Laminati Cavanna Academy, l’azienda si propone di formare professionisti competenti e pronti ad affrontare le sfide del mercato, rafforzando così non solo il proprio team, ma anche il tessuto economico locale. Un gioco di squadra tra aziende, fornitori, istituzioni, associazioni di categoria e università, perché investire sui giovani e sui lavoratori significa investire sul futuro.