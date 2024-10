Acli, 1.100 tesserati sul territorio piacentino: festeggiati gli 80 anni

Sono ben 1.100 circa i tesserati delle varie Acli provinciali del nostro territorio, un nutrito gruppo che presto avrà una nuova guida. Il presidente provinciale Alessandro Candido è infatti arrivato alla fine del proprio mandato e non si è candidato per quello successivo, cammino terminato ufficialmente oggi pomeriggio, 19 ottobre, in occasione della 28esima edizione del congresso provinciale degli Acli tenuta nell’aula magna del seminario vescovile di Piacenza.

L’incontro è servito appunto per formare il consiglio provinciale che nei prossimi giorni eleggerà il nuovo presidente, un momento anche celebrativo per i primi 80 anni di Acli festeggiati insieme al presidente nazionale del Caf Stefano Parisi che ha avuto il piacere di presenziare all’evento dal titolo “Il coraggio della pace”. “Un quadriennio intenso – lo ha ripercorso così il presidente uscente Candido – iniziato con il periodo forse peggiore, ossia quello della pandemia, ma credo che le Acli abbiano saputo rinnovarsi giorno dopo giorno per affrontare al meglio anche ciò che ha colpito così duramente questa provincia.

ACLI: 80 ANNI FESTEGGIATI CON LA “PACE”

“Il tema scelto per celebrare gli 80 anni delle Acli è il coraggio della pace, in un tempo flagellato dai conflitti il nostro baluardo è l’articolo 11 della Costituzione che dice che l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, un punto fondamentale per tutti noi. Come detto non siamo in pochi a Piacenza, le Acli provinciali contano circa 100 tesserati che usufruiscono di un mondo di servizi composto da Caf, patronato, Enaip, ciascuno dei quali nel proprio piccolo dà un contributo molto importante alla comunità e riteniamo che possiamo dire la nostra per quel che riguarda le sfide del futuro del territorio piacentino augurandoci di essere coinvolti sul piano della programmazione”.