Nobel per la Pace al corpo sanitario: Acli appoggia la candidatura

Anche l’Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) sostiene la candidatura del corpo sanitario italiano al premio Nobel per la Pace 2021, lanciata dalla Fondazione Gorbaciov con sede a Piacenza. “Il 2020 è stato un anno segnato drammaticamente dalla pandemia da Covid – spiega il presidente nazionale Emiliano Manfredonia – medici, infermieri, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militari hanno affrontato in prima linea l’emergenza e, con coraggio e abnegazione, hanno costituito uno straordinario esempio per tutti i cittadini italiani”.

Prosegue dunque il percorso di candidatura partito dal nostro territorio, con l’obiettivo di riuscire a ottenere l’importante riconoscimento internazionale a favore dei camici bianchi del nostro Paese.