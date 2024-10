“È la stampa, bellezza!”: Badaloni, Schiavi, Ricifari e Cecilia Sala a “Cives”

L’informazione è al centro della 24esima edizione del corso “Cives” promosso dall’Università Cattolica con Diocesi e Fondazione di Piacenza e Vigevano al via il 23 ottobre.

“Le notizie sono sempre più veloci e disponibili, ma qual è l’impatto sulle nostre vite? Quali sono e a chi appartengono le responsabilità per una buona informazione nella società di oggi?”. A queste e ad altre domande vuole rispondere il corso di formazione “Cives”, che partirà mercoledì 23 ottobre alle 20.30 con un incontro pubblico all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Ospite della prima serata sarà Piero Badaloni, storico volto del Tg1 e inviato Rai.

IL CORSO CIVES

“È la stampa, bellezza!”, questo il claim della 24esima edizione del corso “Cives”, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con la diocesi di Piacenza-Bobbio e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, che consisterà in dieci incontri – dal 23 ottobre al 7 marzo – che indagheranno, da più punti di vista, il tema dell’informazione. Fra gli ospiti in programma, volti noti del giornalismo come Cecilia Sala, Chiara Piotto e Giangiacomo Schiavi, l’ex questore Emanuele Ricifari, un giovane docente di religione piacentino come Roberto Buonocore. Focus sull’informazione locale nella seconda parte con i giornalisti piacentini Pietro Visconti, ex direttore di Libertà, Paola Pinotti, direttrice di Piacenzasera.it, Filippo Mulazzi (ilPiacenza.it) e Nicoletta Marenghi (Telelibertà).

“L’informazione da sempre plasma opinioni e influenza le scelte – spiegano gli organizzatori –. Le notizie sono sempre più veloci e disponibili, qual è l’impatto sulle nostre vite? Quali sono e a chi appartengono le responsabilità per una buona informazione nella società di oggi? La condivisione responsabile è uno strumento potente per il progresso, capace di dare forza agli individui e promuovere il cambiamento globale”, spiegano gli organizzatori. Si parlerà di deontologia, scelta delle notizie, manipolazione dell’informazione, ma anche di totalitarismi e del perché l’Italia sia indietro nella classifica sulla libertà di stampa di Reporters sans frontières. “L’informazione ha delle regole ben precise – spiegano i promotori del corso –: non tutto è notizia; la cronaca è un diritto, ma non assoluto. Informare è un onore e una responsabilità”.

Per informazioni in merito all’iscrizione dell’intero corso occorre contattare l’università Cattolica. Per informazioni: [email protected] o 0523 599211. Le iscrizioni sono aperte a questo link.

Le serate di mercoledì 23 ottobre e di venerdì 17 gennaio si terranno all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia, 12) e saranno a ingresso libero e gratuito.

I coordinatori del corso “Cives”: Patrizia Calza, Enrico Corti, Angela Fugazza, Enrico Garlaschelli, Giovanni Groppi, Sara Groppi, Daniela Guzzi, Massimo Magnaschi, Marina Molinari, Fabio Obertelli, Francesco Perini, Francesco Petronzio, Paolo Rizzi, Susanna Rossi.