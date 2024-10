Fiera Fredda di Lugagnano, saranno inaugurati i sentieri dell’Area del Piacenziano

In occasione della Fiera Fredda di Lugagnano, in calendario per sabato 26 e domenica 27, un’inaugurazione speciale: quella dei sentieri dell’Area del Piacenziano. Un intervento, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, dei Parchi del Ducato in collaborazione con le amministrazioni dei Comuni di Lugagnano e Vernasca, che ha permesso il ripristino dei sentieri “Rio Carbonaro”, “Rio Stramonte” e “Monte la Ciocca”.

Con la guida ambientale Barbara Vascelli alle 13.30 si partirà dal fortilizio “La Torricella” in direzione di Prato Ottesola, dopo un primo tratto di strada asfaltata e poi sterrata, per poi arrivare alla bacheca all’inizio di rio Stramonte, dove alle ore 14.30 ci sarà la piantumazione di un albero per ogni nato e il taglio del nastro ufficiale.

L’assessore al turismo di Lugagnano, Ivan Leppini, esprime soddisfazione di fronti a sentieri fruibili al pubblico, utilizzabili così sia per escursioni a piedi che in bicicletta. L’obiettivo è quello di dar forma a progetti stagionali, così da vivere e raccontare la Val Chiavenna senza interruzioni.

A seguire, al via l’evento della Fiera Fredda, con la tradizionale presenza di castagnari, musica ed esibizioni di ballo ma anche mostre di pittura, come quella del piacentino Alberto Gallerati in Sala Consiliare.

