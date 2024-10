Palloncini bianchi per ricordare la compagna morta: “Sempre sorridente e gentile”

Appena usciti da scuola si sono precipitati sotto casa dell’amica morta. Increduli. sconvolti.

I compagni di classe della ragazza di soli 14 anni vittima di una tragica caduta dal settimo piano di un palazzo in via IV Novembre hanno gonfiato palloncini bianchi, su cui hanno scritto un ultimo pensiero per ricordarla. “Era una bravissima ragazza, gentile e generosa, sempre disponibile e sorridente”, dicono le amiche tra le lacrime.

Nel primo pomeriggio sono arrivati sul posto il Procuratore Capo Grazia Pradella, i magistrati della Procura per i minori di Bologna e il comandante provinciale dei carabinieri, Pierantonio Breda. Proprio i militari proseguono con le indagini: ascoltate diverse persone, in particolare i ragazzo di 15 anni che sarebbe stato in compagnia della giovane nella prima mattinata di oggi, quando è accaduta la tragedia. Sarebbe stato lui ad avvertire i vicini di casa, che hanno successivamente chiamato i soccorsi. È stato lungamente sentito in caserma dai militari, alla caccia di elementi utili per chiarire l’accaduto.

Il corpo della 14enne è stato portato a Pavia per essere sottoposto ad autopsia.