Studentessa morta a Piacenza, fermato il 15enne indagato per omicidio

Ci sono sviluppi nelle indagini relative alla morte di Aurora Tila, la 13enne precipitata dal settimo piano di un palazzo di via IV Novembre a Piacenza.

Il 15enne che era con lei nel momento della tragedia, indagato a piede libero per omicidio volontario, è stato fermato. Il provvedimento sarebbe stato eseguito nel pomeriggio di oggi, 28 ottobre. Lo riferisce l’Ansa.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo sono coordinate dalla Procura dei minori di Bologna. Il giovane è difeso dall’avvocato Ettore Maini.

La tragedia si è verificata nella mattinata di venerdì 25 ottobre. Il giovane con il quale la ragazzina aveva avuto una relazione era stato a lungo interrogato in caserma prima di essere rilasciato. Le indagini proseguono per far luce sul dramma, nel pomeriggio di oggi, 28 ottobre, era prevista l’autopsia sulla salma della vittima.