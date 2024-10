Sul corpo di Aurora nessun segno di aggressione, analisi del materiale sotto le unghie

L’autopsia effettuata dall’Istituto di Medicina legale di Pavia sul corpo di Aurora Tila, la 13enne precipitata dal settimo piano di un palazzo di via IV Novembre a Piacenza, non avrebbe al momento rivelato nessun segno di violenza o di un’aggressione.

L’esame, effettuato alla presenza degli avvocati della famiglia e dell”ex fidanzato 15enne (attualmente in stato di fermo in un istituto minorile di Bologna con l’accusa di omicidio volontario), ha permesso di trovare lesioni compatibili con la caduta da quella altezza. In particolare, importanti traumi alla testa e al corpo.

Non emergerebbero con evidenza, invece, segni di un’aggressione (ematomi o altro). Occorrerà attendere, però, gli esami istologici, che potrebbero fare emergere emorragie nei tessuti che non si vedono dall’analisi esterna.

Si aspetta anche l’esito della Tac, che potrebbe rivelare altre fratture, anch’esse compatibili con la caduta.

Molto importante, ai fini dell’indagine portata avanti dai carabinieri con il coordinamento della Procura di Piacenza e della Procura per i minorenni di Bologna, le analisti genetiche del materiale trovato sotto le unghie della 13enne.