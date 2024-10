Morte di Aurora, c’è un testimone chiave che ha visto quanto accaduto

C’è un testimone chiave della tragedia di Aurora. Una persona che ha visto cosa è accaduto venerdì scorso sulla terrazza del palazzo tra via IV Novembre e via Fulgosio appena prima che la ragazzina precipitasse. Prima di quel volo di una decina di metri, finito su un balcone tre piani più in basso. Una persona che ha visto la 13enne e l’ex fidanzato di 15 anni (oggi in stato di fermo in un istituto minorile di Bologna, questa mattina l’udienza per la convalida del Gip) la mattina verso le 8.00 e ha capito cosa è accaduto. Sarebbe questo l’elemento chiave che ha convinto il pubblico ministero Simone Purgato a disporre il fermo del giovane. Quella testimonianza è diventata la chiave di volta dell’indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza, che dal giorno della tragedia hanno lavorato giorno e notte per ricostruire la dinamica di ciò che accadde. Il 15enne, accusato di omicidio volontario, ha sempre negato qualsiasi responsabilità.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ