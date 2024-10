Morte di Aurora, il 15enne indagato per omicidio nega qualsiasi responsabilità

Il quindicenne indagato per l’omicidio di Aurora ha negato fin dall’inizio qualsiasi responsabilità per la tragedia avvenuta venerdì mattina in via IV Novembre. “Io non c’entro, è caduta da sola,” ha ripetuto più volte agli inquirenti che l’hanno interrogato per ore nella caserma dei carabinieri di via Beverora. Ora è a casa, sotto shock. I familiari, che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, hanno semplicemente detto che “da quando ha fatto ritorno a casa non parla con nessuno”. I coetanei che lo conoscevano parlano di un ragazzo geloso nei confronti di Aurora. Sarebbe stato trovato dormire di notte sulle scale del palazzo dove viveva la ragazza e, addirittura, nella cantina. Insomma pare che lui non volesse proprio separarsi da lei. Un rapporto tra i due che nel tempo aveva visto alti e bassi. Giovedì sembra che si fossero visti per l’ennesimo chiarimento. Un incontro finito con un volo dalla terrazza all’ottavo piano del palazzo. Per la ragazza di 13 anni, precipitata su un balcone tre piani più in basso, non c’è stato nulla da fare.