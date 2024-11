Il negozio che d’inverno serve solo sette famiglie: “Siamo i guerrieri dei nostri monti”

“Se mi sento una guerriera? Sì, tutti noi che resistiamo in montagna lo siamo, senza dubbio”.

Bruna Nobile ha aperto la sua Bottega nel 2017, quando a Cerignale l’ultimo negozio aveva tirato giù la saracinesca. Bacino d’utenza per il lunghissimo inverno, che va da ottobre a giugno, una trentina di persone, più o meno sette famiglie.

Come si resiste così? “Inventandosi qualcosa di nuovo ogni giorno – spiega Bruna – e così siamo nati edicola e piccolo negozio, ma non bastava, soprattutto per quando

d’inverno qui non c’è più nessuno. Allora ho preso la licenza da ambulante e posso andare per mercati e fiere, poi ne ho presa un’altra per la somministrazione e così posso anche cucinare”.

Anche d’estate, non si sta mai fermi: picnic, apericena in giardino, le serate con l’asado argentino o con la trippa, la caccia al tesoro per i piccoli, addirittura le camminate nei boschi, tutte iniziative organizzate mettendoci la testa.

“Per chi sta sui monti e vuole sopravvivere è un sogno lavorare otto ore – continua Bruna – per noi non sono mai meno di dodici e a volte non esce nemmeno lo stipendio, ma siamo ancora qua, nonostante la pandemia, i ponti chiusi, le infrastrutture che

sono un disastro”.

L’ARTICOLO DI PAOLA BRIANTI SU LIBERTÀ