Classe dell’Isii Marconi oggi in sciopero: “Contro la violenza tra gli studenti”

Uno sciopero per protestare contro quella che definiscono una “pericolosa assuefazione alla violenza tra studenti” da cui “sono scaturite le aggressioni che hanno segnato le recenti settimane”. Ultima in ordine di tempo, l’accoltellamento di uno studente giovedì mattina ai “giardini dei limoni” in zona Cheope a Piacenza.

A proclamarlo per questa mattina, lunedì 16 dicembre, una classe dell’Isii Marconi, la 5°M.

“La situazione attuale non può più essere tollerata” scrivono in una lettera aperta indirizzata ai professori in cui annunciano l’iniziativa.

Nella missiva la classe di dice “particolarmente toccata” dai recenti avvenimenti “verificatisi nel nostro istituto” e ha così deciso “di compiere un gesto simbolico per richiamare l’attenzione su una questione di pubblico interesse: la sicurezza nella scuola”.

Gli alunni della quinta scrivono che “dal nostro ingresso nella struttura, datato settembre 2020, abbiamo notato un progressivo peggioramento riguardante la gestione scolastica e, di conseguenza, dell’ambiente creatosi all’interno

dell’istituto. Questo cambiamento negativo è stato avvertito anche da diverse figure interne ed ha raggiunto il culmine nelle ultime settimane”.

“La nostra classe – scrivono oggi gli studenti – ha percepito la diffusione tra gli studenti di quella che sembra essere una pericolosa assuefazione alla violenza, dalla quale sono scaturite le aggressioni che hanno segnato le recenti settimane. Il fine della nostra azione non è fare uno sgarbo ai professori, ma chiedere alla dirigenza scolastica dei provvedimenti più incisivi di quelli già attuati per garantire la sicurezza sia all’interno che all’esterno della struttura”.