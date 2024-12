Il vento porta il bel tempo, niente freddo a Natale: sole e temperature in rialzo

La leggera brezza prevista nelle prossime ore porta in eredità giornate di sole, temperature in rialzo e festività natalizie caratterizzate dal bel tempo.

Sarà un Natale baciato dal sole. Già dalla giornata di oggi, domenica 22 dicembre, fino a tutta la prossima settimana il cielo grigio e la nebbia lasceranno spazio a condizioni meteorologiche prevalentemente soleggiate con temperature in ascesa soprattutto nelle zone collinari e montane del Piacentino dove si toccheranno anche i sedici gradi.

Allerta meteo per vento

Nel capoluogo sono previste massime fino ai 12 gradi e minime attorno agli zero. Per quanto riguarda la fascia montana, per la giornata di domani, lunedì 23 dicembre, la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha invece emesso un’allerta meteo di colore giallo per il rischio che si manifestino venti di burrasca forte. Fenomeni che già nel pomeriggio dell’antivigilia andranno a esaurirsi.