Palazzo Portici resta sede universitaria, ospiterà gli studenti della Cattolica

Al momento c’è un “gentlemen agreement”, un patto tra gentiluomini come dicono gli aglosassoni. Tra il presidente dell’Opera Pia Alberoni, Giorgio Braghieri, e i vertici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dall’università di Parma alla Cattolica

Entro il settembre del prossimo anno i primi universitari dell’ateneo fondato da padre Agostino Gemelli entreranno a palazzo Portici che, già ristrutturato due anni fa come sede di studi accademici, rimarrà sede universitaria. Nonostante il saluto della facoltà di Medicina in lingua inglese dell’Università di Parma che ha deciso di trasferirsi all’ex campus di Crédit Agricole in via San Bartolomeo e sta dismettendo il nuovo spazio – palazzo Portici appunto – occupato solo dal 2023.

Dopo il via libera dell’Epis – l’Ente di Piacenza e Cremona per l’Istruzione superiore nato nel 1948 per supportare l’Università Cattolica nel suo insediamento a Piacenza – ora manca solo la firma ufficiale a sottoscrivere un accordo che da un punto di vista tecnico e di cronoprogramma è già definito.

Gli universitari della Cattolica entreranno all’inizio dell’anno accademico 2025-2026 nel lato di palazzo Portici che dà verso la sede storica del loro ateneo. Al primo e al secondo piano.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ