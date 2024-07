Università Cattolica, a Piacenza arriva il corso di studi sul pangenoma animale

A Piacenza il primo corso ideato e realizzato in Europa sul pangenoma animale. La nuova Summer school sulla costruzione e sull’utilizzo del pangenoma inizierà lunedì 22 luglio nella Residenza Gasparini di strada dell’Anselma e ha già richiamato esperti da tutta Europa.

“Il primo corso realizzato in Europa”

“Si tratta del primo corso sul pangenoma animale ideato e realizzato in Europa” sottolinea Paolo Ajmone Marsan, ordinario di Miglioramento genetico animale nella Facoltà di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore della Scuola di dottorato Agrisystem e del Crei, il Centro di ricerca Romeo ed Enrica Invernizzi per le produzioni lattiero-casearie sostenibili.

Il corso si svolgerà nella residenza Gasparini, l’ex azienda agricola di strada dell’Anselma sapientemente ristrutturata, dove sarà possibile capire “come costruire e utilizzare un pangenoma, ed esplorare le sue potenziali applicazioni future che possono aprire nuove opportunità di ricerca”, come fa intendere il titolo della Summer school “Livestock pangenomics: how to construct and exploit whole genome information”.

“In passato veniva sequenziato un animale come riferimento – spiega il professor Ajmone Marsan -. Come Olimpia, la bufala che è stata sequenziata in provincia di Lodi e fungeva da genoma di riferimento. A questo veniva allineato tutto ciò che era studiato sugli altri animali. Negli ultimi anni, invece, si è scoperto che il genoma di un animale o di una persona non è rappresentativo di tutta una specie o una razza. Ci sono varianti strutturali”.

In questo modo, si ottengono diversi vantaggi. “Innanzitutto abbiamo una visione della biodiversità più completa” prosegue Ajmone Marsan. “E poi possiamo utilizzare i marcatori per studiare le malattie genetiche. Negli animali le nuove varianti possono essere associate anche a caratteri di interesse economico, come l’adattamento ai cambiamenti climatici o alla resistenza alle malattie. E questo permette di poter selezionare gli animali migliori”. La Summer school riunirà gli esperti europei e americani che si occupano di pangenoma. Per formare dottorandi e giovani ricercatori nella costruzione, applicazione e interpretazione del pangenoma, anche attraverso la capacità di analisi dei dati grazie agli strumenti di bioinformatica.