Il teatro di Pianello intitolato a Ernesto Astorri, fondatore della Fratellanza popolare

Il teatro comunale di Pianello è stato intitolato al fondatore della Fratellanza Operaia, Ernesto Astorri. Si chiude così un cerchio iniziato nel 1881, quando Astorri diede vita all’associazione che ancora oggi è attiva. Tra le tante iniziative, la società operaia a inizio Novecento destinò l’immobile a cinema teatro, prima che cadesse in disuso. Dopo un percorso durato anni l’immobile è stato recuperato e restituito ai pianellesi. “Dopo tanti anni – dice l’attuale presidente Luigi Fornasari – realizziamo finalmente questo sogno, chiudiamo un cerchio”.

È del 1912 la concessione dell’area tra il deposito comunale e il terrapieno del tramvia in piazza Mercato allo scopo di “erigervi un fabbricato a sede della società stessa”. È quello il fabbricato dove nel 1913 viene inaugurata la Casa sociale, utilizzata anche come cinema teatro e poi caduta progressivamente in disuso nel corso dei decenni. Nel 2001 la donazione al comune che, con un percorso durante anni e un notevole sforzo economico, lo ristruttura per restituirlo, nel 2013, ai pianellesi. L’altro pomeriggio l’ultimo tassello con l’intitolazione al fondatore di questa lunga storia di solidarietà e visione mutualistica della comunità.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ