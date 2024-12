Dall’Iran a Piacenza, per la ricercatrice della Cattolica una valigia colma di futuro

E’ stata consegnata ad una ricercatrice iraniana trentottenne, da quasi due anni impegnata nei laboratori della Cattolica di Piacenza dove frequenta il dottorato di Agrisystem, la valigia della speranza dell’associazione Protezione della giovane di Piacenza. Una felpa, un aiuto economico e il contributo di una donatrice che desidera rimanere anonima.

L’iniziativa si svolge ogni anno a favore di giovani donne provenienti da altri Paesi. Quest’anno la scelta è caduta su una migrante per studio che desidera tornare nella sua terra d’origine, l’Iran, per insegnare all’università e per mettere a frutto le sue competenze sull’agricoltura del futuro, affinché sia sempre più sostenibile.