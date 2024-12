Abusi sessuali, violenze e umiliazioni nei confronti della ex: 45enne in carcere

Natale in carcere per un 45enne di origine albanese che avrebbe tormentato e umiliato la sua ex convivente. L’anno scorso, l’uomo era già stato colpito dalla misura del divieto di avvicinamento alla donna con l’accusa di stalking e violenza sessuale (aveva tentato di baciare la ex per strada e, ottenuto un rifiuto, aveva estratto un coltello). Ma i due si erano riconciliati e, all’insaputa dell’autorità giudiziaria, avevano addirittura iniziato a convivere. Una volta sotto lo stesso tetto, sono però ricominciate le violenze e i soprusi psicologici. E così la magistratura ha deciso di disporre la custodia cautelare in carcere.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ