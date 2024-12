Cives, l’incontro con Cecilia Sala a Piacenza rinviato a data da destinarsi

L’incontro “Storie dal conflitto”, previsto per il 17 gennaio a Piacenza all’interno del corso di formazione Cives, è rinviato a data da destinarsi. Lo comunicano gli organizzatori del corso in seguito alla notizia della carcerazione di Cecilia Sala nel carcere di Evin a Teheran.

“Uno dei motivi che ci ha spinto a dedicare un’edizione del nostro corso di formazione al tema dell’informazione – affermano gli organizzatori – sta nel desiderio, nel nostro piccolo, di parlare di come la libertà di stampa sia perseguitata. Il bilancio di Reporters sans frontières dice che a dicembre 2024 sono in carcere nel mondo 550 giornalisti, il 7% in più dell’anno scorso. L’ultima è Cecilia Sala, fermata il 19 dicembre in Iran e tuttora reclusa nel carcere di Evin per aver svolto il proprio lavoro di giornalista, con l’obiettivo di raccontare storie di vita vera ‘dal basso’ in un paese che è il 176° al mondo su 180 per libertà di stampa”.