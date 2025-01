All’Odv Gruppo Vega benemerenza per l’impegno durante il gelicidio del 2017

Benemerenza con medaglia di bronzo da parte per l’Odv Gruppo Vega, Protezione Civile dell’Unione Valnure Valchero. L’associazione, che ha sede a San Giorgio, ha ricevuto proprio ieri, 4 gennaio, l’attestato di pubblica benemerenza da parte del Dipartimento di Protezione Civile, conferito dal presidente del Consiglio dei Ministri (un riconoscimento di merito civile), per l’impegno prestato negli eventi meteorologici che si sono verificati in Emilia Romagna nel dicembre 2017, in particolare per il lavoro svolto durante il gelicidio che colpì anche la provincia di Piacenza provocando forti disagi alla popolazione e alla viabilità.

Durante l’emergenza il Gruppo Vega aveva impegnato 35 volontari a rotazione per 28 ore consecutive in tutto il territorio dell’Unione Valnure Valchero (San Giorgio, Carpaneto, Gropparello, Vigolzone e Podenzano) a supporto dei Comuni, della polizia locale dell’Unione e dei vigili del fuoco.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ