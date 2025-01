Castel San Giovanni, non c’è pace per la stazione: ancora un vetro in frantumi

Anno nuovo, problemi vecchi. Almeno per la stazione dei treni di Castel San Giovanni, che ha inaugurato il 2025 con l’ennesimo vetro andato in frantumi. Si tratta di uno dei vetri della porta della sala biglietteria, spaccato con tutta probabilità dopo una “notte brava”, in seguito ad un atto vandalico come quello che, lo scorso agosto, aveva mandato in frantumi un altro vetro, sempre di una porta della stessa biglietteria, che era poi stato riparato con un asse di compensato (ancora visibile). In quel caso il vandalo, un minorenne, era stato individuato grazie all’uso delle telecamere e messo di fronte alle sue responsabilità. Dell’ultimo, in ordine di tempo, atto vandalico non resta, almeno per il momento, altra traccia se non il grosso buco al centro del vetro e i cocci coperti da alcune assi di legno, forse per evitare che chi utilizza la stazione possa ferirsi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ