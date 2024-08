Castel San Giovanni, vandali in azione alla stazione ferroviaria

Vandali in azione alla stazione dei treni di Castel San Giovanni. Nel week end una banda, presumibilmente di giovani, ha rotto la porta a vetri della biglietteria.

Si tratta dell’ennesimo episodio che testimonia la violenza gratuita nei confronti di un bene ad uso pubblico.

Anche le timbratrici dei biglietti sono state messe fuori uso già da tempo. Il vicino sottopasso, come testimoniano vistose chiazze sugli scalini, viene evidentemente usato come bivacco, data anche l’assenza di personale che possa presidiarlo (l’ultimo dipendente è andato in pensione un paio di anni fa).

Il vetro è stato sostituito con un riquadro di compensato ma sui social si è subito scatenata la sfilza di commenti da parte di castellani preoccupati da un fenomeno che non riguarda solo la stazione dei treni.