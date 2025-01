Maltrattamenti all’asilo Farnesiana: tre maestre condannate, una assolta

È stata emessa questa mattina, venerdì 10 gennaio, in tribunale a Piacenza la sentenza in primo grado del processo con rito abbreviato per i maltrattamenti avvenuti all’asilo Farnesiana di Piacenza nel 2017 e che vede coinvolte quattro maestre.

Questa la sentenza emessa dal Gup Francesca Gigli: due anni e quattro mesi per Giulia Rossi (difesa da Monica Magnelli), due anni e quattro mesi per Paola Vezzulli (difesa da Luigi Alibrandi e Vittorio Antonini). “Appelleremo” ha spiegato l’avvocato Alibrandi.

Un anno e otto mesi per Paola Cherubino (difesa da Paolo Fiori) con la sospensione condizionale della pena. Per lei il pm Antonio Colonna aveva chiesto due anni.

Per tutte loro l’accusa era di maltrattamenti aggravati.

Piena assoluzione per Claudia Contini (difesa da Franco Livera), perché il fatto non sussiste. Il commento dell’avvocato Livera: “Abbiamo sempre confidato nella giustizia è la sentenza corretta rispetto ai fatti”. Il pm per lei aveva chiesto la prescrizione, il giudice ha emesso assoluzione. Contini era accusata di abuso di mezzi di correzione.

Alcuni genitori hanno ottenuto i risarcimenti da liquidarsi in sede civile.

“Aspettavamo questa sentenza da otto anni – ha commentato un genitore – la nostra vita è stata distrutta per anni”.

“Ora possiamo affermare che non sono presunti maltrattamenti ma maltrattamenti – commenta una mamma -. Noi speriamo che queste persone non abbiano più a che fare con i bambini. Abbiamo lavorato tanto con gli psicologi in questi anni.

Dopo questa sentenza dirò a mia figlia di avere fiducia nella giustizia”.