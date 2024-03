Maltrattamenti all’asilo Farnesiana: chiesti fino a due anni e mezzo di pena

Due anni per una maestra, due anni e sei mesi per altre due insegnanti. È la richiesta di pena formulata questa mattina, mercoledì 6 marzo, dal pubblico ministero Antonio Colonna al termine di una lunghissima requisitoria nei confronti delle tre educatrici coinvolte nel caso di presunti maltrattamenti all’asilo nido Farnesiana e per le quali era stato ammesso il rito abbreviato.

La richiesta arriva a quasi sette anni dagli arresti: era il 25 maggio 2017. Nel corso dell’udienza, celebrata a porte chiuse, Colonna avrebbe mostrato i video relativi ai presunti maltrattamenti a cui le maestre avrebbero sottoposto i bambini, schiaffeggiati in volto, spintonati, strattonati, anche insultati. Le indagini sarebbero partite su segnalazione sia di alcuni genitori, sia di altro personale che operava all’interno dell’asilo. In questo momento sono in corso le arringhe degli avvocati di parte civile.