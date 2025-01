Oggi è Sant’Antonio Abate: tradizionale benedizione di animali, sale e olio

Oggi è la festa di Sant’Antonio Abate e nonostante sia uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa – trascorse infatti più di 80 anni di vita anacoretica dopo aver abbandonato ogni cosa, venduto i suoi ricchi possedimenti e dato tutto ai poveri – è invocato per la guarigione dall’herpes zoster e nel giorno della sua memoria liturgica si benedicono le stalle e gli animali domestici. Una tradizione di devozione popolare molto radicata anche nel Piacentino.

Animali, sale, olio

Oggi in san Dalmazio a Piacenza la celebrazione presieduta da don Mauro Stabellini, durante la quale, oltre agli animali domestici, sono stati benedetti anche il sale e l’olio per la guarigione dal Fuoco di Sant’Antonio.

domenica messa nella stalla

Domenica 19 gennaio, alle 15, si terrà la celebrazione della messa nella stalla a Campremoldo Sotto (Gragnano) in occasione della festa di Sant’Antonio Abate e in ricordo di don Sandro Civardi, ex sacerdote di Campremoldo che non a caso si autodefiniva “parroco agreste”.