Il Comitato Salviamospedale accusa: “Il nuovo nosocomio sarà di fatto privatizzato”

Altro che sanità non privatizzata. “Non ce la vengano a raccontare, il nuovo ospedale sarà privatizzato eccome”.

In una conferenza stampa all’Euro Hotel il comitato “Salviamospedale” è tornato a contestare il progetto del nuovo nosocomio nell’area 5 ribattendo colpo su colpo alle rivelazioni apprese durante la puntata di venerdì scorso di Nel Mirino in cui il governatore de Pascale, la sindaca Tarasconi e la dg dell’Ausl Paola Bardasi hanno spiegato a che punto è l’iter annunciando anche l’intenzione di realizzare una Cittadella della sanità (Casa della salute più spazi ambulatoriali) al posto dell’attuale Polichirurgico.

I referenti Augusto Ridella e Giovanni Ambroggi hanno anzitutto criticato il percorso di partenariato pubblico-privato (Ppp) che, con 160 dei 296 milioni al momento previsti come costo totale dell’opera, rappresenta una fetta maggiore di risorse rispetto a quella garantita dagli enti pubblici. “Il privato non ci mette 160 milioni, sono soldi che saranno solo anticipati, ma che la Regione dovrà restituire nei prossimi 30 anni sottoforma di canoni. E le altre esperienze analoghe ci insegnano che lieviterà col passare degli anni: a Ferrara si è passati da un canone iniziale di 21 milioni a 62 in pochi anni. Una sciagura”.

