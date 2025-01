Ladri in azione in viale Dante, ma una vittima li fa arrestare in pieno giorno

Due persone ieri sono state viste in viale Dante salire ammanettate su due auto della polizia. Avevano scassinato porte di appartamenti, incuranti del fatto che all’interno vi fosse o meno qualcuno ma alla fine sono stati sorpresi. “Sono entrati in casa mia senza portare via niente perché è arrivata la polizia e li hanno sorpresi sulle scale mentre scappavano” ha riferito un proprietario delle case “visitate”.

È accaduto intorno alle 11 all’altezza del numero civico 138. Si tratta di una coppia di cittadini extracomunitari di 40 e 47 anni, provenienti da un’altra provincia e con precedenti penali per furto. Da quanto ricostruito dalla polizia i due avevano già “visitato” un appartamento in viale Dante facendo incetta di gioielli d’oro. Non ancora soddisfatti del bottino, si sono diretti verso un altro appartamento cercando di scassinare la porta d’ingresso con i loro attrezzi: in quel momento all’interno c’era la padrona di casa che si trovava nella camera da letto e che, uditi i rumori alla porta, ha telefonato al 113. Sul posto sono accorse due pattuglie della volante e una pattuglia della mobile in borghese, giusto in tempo per fermare i ladri.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ