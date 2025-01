I sindacati: “Soluzioni per evitare il bivacco di stranieri davanti alla questura”

“Individuare soluzioni organizzative che non costringano alcuni cittadini stranieri, prevalentemente richiedenti asilo, al bivacco di fronte alla questura di Piacenza, solitamente tra le giornate di martedì e mercoledì, per la prenotazione degli appuntamenti per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno”.

È una delle richieste avanzate dai referenti sindacali di Cgil, Cisl e Uil nel corso della riunione del consiglio territoriale per l’immigrazione che si è tenuta oggi, mercoledì 29 gennaio, in prefettura.

si studiano nuove soluzioni organizzative

A questo proposito il questore Ivo Morelli e il dirigente dell’Ufficio Immigrazione hanno riferito “che è al vaglio lo studio di nuove soluzioni organizzative, anche informatizzate, per meglio rispondere alle esigenze dell’utenza, nonché del progressivo potenziamento dell’organico dell’Ufficio Immigrazione, avviato a partire dallo scorso mese di ottobre con l’inserimento di nuovi operatori, cui ha fatto seguito nelle ultime settimane un’ulteriore assegnazione di personale da parte del Ministero dell’Interno”.

lo scopo dell’incontro

Il prefetto Paolo Ponta ha presieduto la riunione ristretta del consiglio territoriale per l’immigrazione, finalizzata proprio a fare il punto su alcuni temi sollevati dalle sigle sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil. Tali questioni erano contenute nella “Carta di Piacenza”, un documento elaborato nella primavera del 2023 in seguito a un dialogo con le comunità straniere del territorio. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, l’assessore alle politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale, Nicoletta Corvi, il questore Ivo Morelli, il dirigente dell’Ufficio Immigrazione della questura, e i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Ivo Bussacchini, Michele Vaghini e Francesco Bighi.