Rivergaro, individuato e denunciato il ladro di ceri delle feste natalizie

Il “ladro di ceri” delle feste natalizie di Rivergaro ha un nome e un cognome: si tratta di un 67enne della zona che è stato denunciato per furto aggravato.

Stiamo parlando delle grosse candele realizzate all’uncinetto dalle donne dell’associazione “Ritrovare i Valori” che più di un mese fa erano state posizionate in diversi punti di piazza Paolo come decorazione natalizia: tre di loro erano misteriosamente sparite, portate via nottetempo. Grazie alle immagini delle telecamere, i carabinieri della stazione di Rivergaro hanno impiegato poco tempo a individuare il responsabile.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ