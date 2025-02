Carpaneto in lutto per il bimbo di quattro mesi morto nell’incidente

Carpaneto piange la scomparsa del bimbo di quattro mesi morto in seguito alle ferite riportate nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 7 febbraio, sulla strada che collega Carpaneto a Cadeo. La notizia della tragedia si è diffusa in mattinata e ha lasciato scioccato il paese dove il bimbo viveva con i genitori e la sorellina. La madre è ancora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Parma. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

La Ford Ka sulla quale viaggiavano mamma e figlio è uscita di strada poco dopo aver superato il centro abitato di Zena. L’auto è andata a sbattere contro un ponticello in cemento che consente di accedere a un campo. L’impatto contro il manufatto è stato terribile e ha distrutto la parte anteriore dell’auto.

Al loro arrivo, i soccorritori del 118 e della pubblica assistenza di Carpaneto hanno trovato il bimbo incosciente. È stato necessario rianimarlo e subito dopo, una volta stabilizzate le sue condizioni, è stato trasferito su un’eliambulanza, decollata alla volta dell’ospedale di Parma dove purtroppo questa mattina è deceduto.

Una squadra dei vigili del fuoco di Fiorenzuola si è occupata della mamma, una donna di 26 anni nata in Turchia. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Parma con l’elisoccorso.

Per ricostruire l’accaduto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Fiorenzuola e i colleghi della stazione di Vernasca che si trovavano in zona.