San Rocco, è morto il bimbo di due mesi colpito da malore mentre era nella culla

Non ce l’ha fatta il neonato di San Rocco che nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio è stato colpito da malore mentre si trovava nella culla. Il bimbo, di soli due mesi, è morto oggi – domenica 16 febbraio – all’ospedale di Parma dov’era ricoverato in terapia intensiva pediatrica dopo essere stato colto da arresto cardiaco all’interno dell’abitazione dove viveva con la famiglia. Il sindaco del paese, Matteo Delfini, in segno di solidarietà della comunità sanrocchina alla famiglia di origini ivoriane ha deciso di istituire il lutto cittadino nella giornata di lunedì 17 febbraio.