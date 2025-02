Lo spettacolare passaggio di migliaia di gru sopra Ottone e Zerba annuncia la primavera

Spesso le meraviglie della natura ci sfiorano senza che ce ne accorgiamo.

Mercoledì, migliaia di gru hanno sorvolato l’Alta Val Trebbia in formazione “a V”, dirette a nord con il loro tipico verso, simile a chiacchiericci rumorosi.

È tempo di migrazioni: queste eleganti viaggiatrici annunciano la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera.

Avvistate a Ottone e Zerba, seguono la rotta dalla Spagna all’Est Europa per la riproduzione. Lo spettacolo ha catturato l’attenzione di chi ha alzato lo sguardo, con avvistamenti anche su Genova e il Ponente ligure. Quest’anno il loro numero sembra superiore al solito. Un anno fa avevano deviato leggermente, sorvolando Piacenza e dintorni. Pochi esemplari si fermano, ripartendo dopo brevi soste nei campi. Ma ci si rivede in autunno, quando le gru torneranno a svernare tra la Spagna e il Nord Africa.