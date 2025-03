Il cuore verde di Gas Sales: altri mille alberi piantumati nel Comune di Fidenza

A Fidenza è stato inaugurato un importante intervento di forestazione promosso dall’azienda piacentina Gas Sales Energia, in collaborazione con il Comune, che ha riguardato un’area di circa 7mila metri quadrati a sud-ovest della città. Il progetto ha visto la piantumazione di mille alberi autoctoni, con l’obiettivo di creare un nuovo polmone verde per il quartiere.

L’iniziativa fa parte di Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione e la rigenerazione ambientale, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. Hanno preso parte all’evento d’inaugurazione – tra gli altri – Davide Malvisi, sindaco del Comune di Fidenza, Elisabetta Curti, presidente di Gas Sales Energia e di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Alessandro Martella, direttore generale di AzzeroCO2.

Con loro anche una delegazione della dirigenza della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, con il team manager Alessandro Fei e il direttore generale Hristo Zlatanov, oltre a due leggende del Parma Calcio come Fausto Pizzi e Luigi Apolloni.

Il progetto contribuisce a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare il caldo estivo, con un impatto positivo sulla vivibilità dell’area. Tra le piante messe a dimora ci sono esemplari locali come il leccio, il pioppo e la ginestra, selezionate per la loro adattabilità e per il loro contributo alla biodiversità. Elisabetta Curti ha sottolineato “l’importanza di questa iniziativa, che segue quella di Piacenza nel 2024 al Parco di Montecucco, come segno di responsabilità verso il territorio”. L’azienda piacentina, infatti, è da sempre molto attenta all’ambiente e alla sostenibilità.

L’intervento di forestazione non solo migliorerà l’ambiente, ma promuove anche uno sviluppo urbano sostenibile, integrando natura e benessere collettivo.