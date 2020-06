Oltre 120 studenti collegati in streaming per la fase finale del premio letterario

Il Covid non ha fermato la sete di lettura degli studenti dell’Istituto comprensivo di Cortemaggiore, i quali, come ogni anno, hanno dato vita al Premio letterario “Terre del Magnifico”, giunto alla sua 21esima edizione.

“Passato, memoria e futuro” il tema della rassegna di quest’anno, nella quale gli alunni hanno avuto l’opportunità di conoscere lo scrittore per ragazzi piacentino Matteo Corradini, da loro stessi premiato per i libri “La pioggia porterà le violette di maggio, e “Solo una parola”, editi da Lapis e Rizzoli.

La premiazione si è svolta in diretta streaming all’Auditorium Teco di Fiorenzuola, che da diversi anni ospita e sostiene il progetto. Centoventisei gli studenti coinvolti nell’iniziativa, e che questa mattina si sono collegati sulla piattaforma Google meeting per la premiazione, nella quale sono stati trasmessi anche disegni, video e booktrailer.

