Ziano incorona Miss Monnalisa nel Mondo: è la 18enne Elisa Malvestito

Il concorso di bellezza Miss Monnalisa nel Mondo ha fatto tappa a Ziano.

Quindici ragazze hanno sfilato in abito casual, elegante e costume da bagno con le coreografie moda di Valerio Rossetti e la presentazione di Andrea Guasco, davanti alla giuria presieduta dal paroliere, vincitore di due Sanremo e autore di programmi tv, Fabrizio Berlincioni e dal patron del concorso Cesare Morgantini.

A Ziano la vittoria è andata alla 18enne lombarda Elisa Malvestito.

“La mia ambizione è lavorare nel mondo della moda – ha dichiarato a margine della serata – per cui oltre a sfilare disegno abiti e studio arte e moda proprio per riuscire in questo intento”.

Premiata con la fascia di Miss Cinema la piacentina Chiara Antonucci.

Le fasce sponsor di categoria sono invece andate a Iside Cupi (Miss Telegenia), Yerelly Vivaro (Miss Pretty Girl), Fiorella Cernusco (Miss Fotogenia), Alessandra Dunca (Miss Senza Trucco), Giulia Zanetti (Miss Eleganza).

Il concorso di Miss Monnalisa nel Mondo avrà il suo atto finale a settembre a Cattolica in Romagna.