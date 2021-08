Beppe Braida “testimonial” delle bellezze e realtà del territorio piacentino

Il noto comico Beppe Braida, consacrato da Zelig, presentatore di Colorado e Striscia la notizia, ha fatto tappa, nei giorni scorsi, sulle colline piacentine ospite dell’amico Sergio Cosentino, autore televisivo che da gennaio vive nel comune di Gropparello.

In una pausa da “Delirio Tour” in tutta Italia, Braida è stato il primo di una serie di ospiti celebri che nelle prossime settimane visiteranno Gropparello e si presenteranno alla comunità diventando essi stessi promotori delle bellezze e delle realtà del territorio. Il sindaco Claudio Ghittoni gli ha riservato una calorosa accoglienza, entusiasta della presenza del notissimo personaggio televisivo, donandogli un’opera realizzata appositamente dall’artista gropparellese Fausto Chittofrati. Da Groppovisdomo a Gropparello e Gusano il comico torinese ha realizzato anche alcuni divertenti video che ha postato nelle sue pagine Facebook ed Instagram. “Spero di riuscire a dare una mano a far conoscere questo territorio che merita tanto”, ha detto Braida. Ha incontrato anche la comunità, in una serata informale all’arena del circolo Auser chiacchierando con Sergio Cosentino interagendo con il pubblico, svelando trucchi del mestiere ed aneddoti personali.