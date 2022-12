“A spasso con le arie” in centro, entusiasmo per gli alunni della Due Giugno

Edizione natalizia speciale per il progetto “A spasso con le arie” della primaria Due Giugno, il cui concerto itinerante in centro storico, questa mattina, ha fatto tappa sulle scalinate della Cattedrale e di San Francesco, passando per via XX Settembre, Corso Vittorio Emanuele e via San Siro.

Accompagnati dalle voci degli allievi del Conservatorio Nicolini, diretti dal Maestro Corrado Casati, i bambini hanno regalato una speciale atmosfera festiva ai passanti, intonando canti augurali e intrecciando il loro coro alla poesia delle più celebri arie liriche.