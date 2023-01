“Tu sei Memoria”: due tappe piacentine per il tour del libro sulla Shoah

Lo chiama il “giro della memoria”. Inizia nel Pavese e finisce a Venezia, passando per Trento e Padova, Lugano e Cuneo, Amburgo e Monaco. E chiaramente anche nel Piacentino, dove l’ebraista Matteo Corradini approderà il 28 gennaio: alle 11 al Teatro di Carpaneto e alle 17.30 alla Camoteca di Piacenza per la presentazione del libro “Tu sei Memoria” con un obiettivo: far comprendere che la Shoah è il punto terminale di un tragitto di odio, di propaganda, di violenza e di politica razzista. Il libro viene anche presentato a Copiano, nel Pavese, alla biblioteca civica stamattina (giovedì) alle 10, mentre il 14, alle 10, a Trento, Corradini terrà un seminario su “Fare Memoria”.

Fra gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni, il 17 a Sant’Elena, nel Padovano, l’ebraista presenterà “Luci nella Shoah”, una storia diversa della Shoah attraverso le voci di ebrei che hanno cercato di sopravvivere. Nello stesso giorno approderà anche a Verona per la presentazione di “Tu sei Memoria”, in replica il 18 a Piove di Sacco. Sempre il 18 a Verona (con replica il 5 febbraio a Venezia), insieme a Roberto Israel, Corradini presenta “Auschwitz è di tutti” sull’epopea di Marta Ascoli.