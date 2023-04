Le statue di Brizzolesi per il futuro di Gropparello, Reggi: “Salviamo la montagna”

“Amicizia e umanità. Sergio Brizzolesi è stato sempre più attento all’aspetto umano delle sue opere che a quello estetico e oggi siamo qui a celebrare la sua arte. Una occasione speciale per fare un regalo allo scultore nell’anno in cui spegnerà 90 candeline e un grande regalo all’intero territorio di Gropparello”. Con queste parole, il critico d’arte Giorgio Seveso ha ufficialmente inaugurato la mostra itinerante intitolata “Le regine di Sergio Brizzolesi”. Circa 200 opere esposte in tutto il capoluogo della Val Vezzeno con l’obiettivo di promuovere le bellezze locali e raccogliere fondi per ristrutturare l’ex cinema-teatro della Società operaia, punto di riferimento per la comunità che però risulta inagibile da diversi anni.

“Immagino ancora Sergio quando da bambino disegnava per terra con i gessetti e quando, incuriosito dalla fabbrica di mattoni a Valle di Gropparello, scoprì per la prima volta l’argilla. Sono passati tanti anni, quel bambino è diventato un maestro capace di esportare la sua arte in giro per il mondo, dal Marocco all’America, attraverso un percorso che l’ha portato lontano senza mai fargli dimenticare le radici col suo territorio”. Si arrabbia Sergio Brizzolesi mentre il giornalista Carlo Francou parla di lui davanti a circa 200 persone accorse all’inaugurazione della mostra che ha trasformato Gropparello in un vero e proprio museo a cielo aperto. “Non voglio emozionarmi” dice mentre dal pubblico parte un applauso.

All’inaugurazione, oltre a sindaci e autorità, ha partecipato anche il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi insieme al vice Mario Magnelli. “Orgogliosi di essere qui a celebrare le opere di un figlio del nostro territorio” le parole di Reggi. “Daremo il nostro contributo per recuperare un luogo aggregativo di vitale importanza, con l’obiettivo di rendere la nostra montagna un luogo sempre più attrattivo dove tornare, invece che andare via” l’annuncio del presidente della Fondazione.

“Un grande evento per il territorio, una bellissima mostra che parla di futuro” evidenzia il sindaco di Gropparello Armando Piazza. “Rendiamo ancora più bello il nostro paese e diamo un futuro alla Società operaia” la soddisfazione di Giuseppe Maggi, presidente dell’associazione che ha organizzato la mostra itinerante.

