Miss Gazzola è di Ziano, appalusi per Giulia Orlando. A Greta Menghi Miss Sorriso

“Miss Sorriso Emilia Romagna 2023” è Greta Manghi, diciottenne di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Studentessa al Liceo Artistico sezione design della moda l’altra sera è stata la più votata a Gazzola in Piazza Roma, dalla giuria presieduta dal sindaco Simone Maserati. Navicella di Miss Italia che approdava per la prima volta.

In una gremita piazza l’altra sera a Gazzola hanno sfilato quindici ragazze. E non è stato assegnato solo il titolo regionale di “Miss Sorriso” che ha spalancato alla vincitrice la porta delle prefinali nazionali ma è stato assegnato anche il titolo di “Miss Gazzola 2023”. E qui la parte del leone l’hanno fatta le piacentine. Giulia Orlando, diciannove anni di Ziano Piacentino, capelli castani ed occhi azzurri, è stata eletta “Miss Gazzola 2023”, ad Asia Breveglieri ventiduenne di Lugagnano è stata assegnata la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza” mentre a Giulia Lamberti, mamma ventiseienne di Lugagnano è andato il titolo di “Miss Framesi”. Per loro la possibilità ora di partecipare alle prossime finali regionali. Quarta classificata Angelica Castignoli di San Nicolò.