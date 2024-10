Bambino di quattro anni cade dal letto a castello, d’urgenza all’ospedale

Allarme nella serata del 13 ottobre nel comune di Gazzola per un bambino di quattro anni caduto da un letto a castello. Il piccolo avrebbe battuto la testa e in un primo tempo le sue condizioni sono apparse gravi. Sul posto è intervenuto il 118. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al polichirurgico di Piacenza. In tarda serata si stava valutando il trasferimento all’ospedale di Parma.