Morsicato al volto dal cane, 35enne finisce all’ospedale con un taglio alla testa

Stava uscendo dalla piscina quando si è trovato faccia a faccia con un cane che lo ha aggredito, morsicandolo al volto. Per un 35enne piacentino una grigliata tra amici a Gazzola è finita con un giro al pronto soccorso di Piacenza, a causa delle ferite riportate dall’animale libero all’interno del giardino di un’abitazione privata. Per fortuna, nulla di serio, a parte la necessità di ricucire la ferita. L’episodio risale alle 11.15 di domenica 21 luglio.

L’aggressione all’uscita della piscina

Mentre era in corso una grigliata tra amici, un 35enne si è tuffato in piscina ma poi, al momento di uscire dalla vasca, è stato azzannato al viso da uno dei cani presenti, per motivi ancora da chiarire. Il ragazzo ha riportato un profondo taglio alla testa e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure dalla sede di Rivergaro. Dopo le prime cure sul posto, il 35enne si è recato comunque in pronto soccorso, per suturare la profonda ferita, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri.

CB