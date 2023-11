Scontro tra un’auto e un Tir alle porte di Gazzola, feriti due anziani

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di martedì 15 novembre sulla Provinciale 7 alle porte di Gazzola. Un’auto, mentre andava verso Piacenza, si è scontrata con un Tir che procedeva in direzione opposta. A bordo dell’auto due persone anziane, rimaste ferite in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale e i carabinieri. Il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso.