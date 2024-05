Clooney e Sandler si sfidano a basket a Caorso, per George compleanno piacentino

Le riprese del film con protagonisti George Clooney e Adam Sandler continueranno fino a mercoledì 8 maggio trai comuni di Caorso e Monticelli. Fine settimana di riposo però per gli attori che riprenderanno alla volta di lunedì. Nel frattempo cresce il fermento attorno al set blindatissimo di via Torta, nei pressi della stazione di Caorso.

Clooney e Sandler giocano a basket a Caorso

Non è mancata l’occasione per qualche curioso di avvicinarsi alle riprese, scorgendo così le celebrità da vicino. Proprio nel piazzale via Torta, dove da ieri la troupe cinematografica ha allestito la propria base, i due attori sono stati paparazzati mentre si sfidavano a basket a colpi di canestri da tre punti.

Tornando alla riprese, dopo la pausa di oggi e domani, riprenderanno lunedì, spostandosi alla sottostazione ferroviaria di località Boschi, nel comune di Monticelli. Forse per questo motivo si vocifera che Clooney avrebbe lasciato Caorso nella serata di ieri per trascorrere le prossime giornate nella sua villa a Como, rientrando lunedì per nuove riprese.

Compleanno piacentino per George Clooney

Un soggiorno piacentino che durerà fino all’8 maggio, e che avrà oltretutto l’onore di ospitare un grande avvenimento: lunedì 6 maggio infatti George Clooney spegnerà proprio a Caorso le sue 63 candeline. E per l’occasione sarebbero state ordinate delle torte in un pastificio della zona, in modo da poter celebrare il compleanno dell’attore lunedì sera, a riprese ultimate.

Film diretto da Noah Baumbach

Intanto inizia ad arrivare qualche nozione sulla pellicola che andrà in onda su Netflix nella prossima stagione, diretta da Noah Baumbach, co-sceneggiatore di Barbie e marito di Greta Gerwig che dovrebbe interpretare un personaggio nel film. Si tratta di una storia ambientata negli anni ’70; Oltre a Gerwig iniziano ad uscire anche altri nomi noti, come Riley Keough, la nipote di Elvis Presley, Laura Dern e l’attrice italiana Alba Rohrwacher.

Nel frattempo prosegue i via vai di van dai vetri oscurati a Caorso, dove lo staff arriva a contare tra i 300 e i 350 operatori, a cui si aggiungono un centinaio di comparse, 75 veicoli e una ventina di volontari della Protezione civile. Una volta lasciata la Bassa Piacentina la maxi troupe si sposterà infine in Val d’Orcia dove le riprese dovrebbero prolungarsi fino alla fine di maggio