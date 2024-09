Lultimaprovincia ospita due panettieri “fuori dal comune” a Tuna di Gazzola

Il cammino del festival Lultimaprovincia raggiunge questa sera martedì 3 settembre, alle ore 21, Tuna di Gazzola.

Nel piazzale, dietro la chiesa del paese, va in scena il Collettivo Clown formato da Andrea Meroni e Francesco Zamboni.

“Preparatevi a incontrare due panettieri fuori dal comune – spiegano Meroni e Zamboni – un po’ artisti e un po’ acrobati, che trasformeranno l’arte della panificazione in uno spettacolo esilarante e pieno di sorprese. Con l’impasto del pane, inizieranno a sfornare scherzi e giochi imprevedibili, in un crescendo di comicità che conquisterà il pubblico di tutte le età. Tra acrobazie funamboliche che sfidano l’equilibrio, numeri di giocoleria con utensili da forno e nuvole di farina che sembrano avere vita propria, i nostri panettieri promettono di far ridere non solo con il pane, ma con ogni gag, trovata e sorpresa che riusciranno a creare. Un’esperienza unica in cui il gusto della risata e la magia del circo si fondono in un’impastata di divertimento assoluto”.

Il Collettivo Clown nasce per portare il “clown” oltre lo stereotipo, lo spettacolo oltre la finzione, alla ricerca di un incontro autentico, verso una cultura della gioia. Il Collettivo è attivo anche nella formazione, organizzazione eventi e produzione di spettacoli che viaggiano in Italia e all’estero, in festival di teatro di strada, di circo contemporaneo e nei circuiti teatrali. È impegnato a Milano anche in ambito sociale ed educativo.